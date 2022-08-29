Еще одну дорогу затопило в Карелии

В Прионежском районе ограничено движение на региональной трассе из-за потопа.

Из-за сильных дождей произошло подтопление участков автодорог регионального значения «Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта» от км 14 до «Деревянка — м. Светофор» СНТ Озерки. Об этом сообщает Минтранс Карелии со ссылкой на Управтодор республики.

«В настоящее время проезд всех видов транспортных средств по вышеуказанным автомобильным дорогам временно ограничен. Специалистами КУ РК» Управтодор РК «совместно с подрядной организацией ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации. Движение по данным автомобильным дорогам возобновится при улучшении погодных условий и устранении всех дефектов проезжей части, создающих угрозу для участников дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей просят соблюдать требования установленных временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, дожди привели к разливу реки в районе железнодорожной станции Орзега. Вода перекрыла одну из дорог, которая проходит под железнодорожным мостом.