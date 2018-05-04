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Новости. Общество
12:25, 04 Мая 2018

Еще одну несовершеннолетнюю ищет полиция Петрозаводска

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Девушка раньше неоднократно уходила из дома.

Отделом уголовного розыска ОП №1 УМВД Петрозаводска разыскивается несовершеннолетняя Татьяна В., 2002 года рождения, которая 30 апреля ушла из дома по улице Кондопожской и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. Неоднократно ранее уходила из дома.

На вид 16 лет, рост 170 см, глаза карие, волосы русые до плеч.

Была одета в куртку спортивную фиолетового цвета с зелеными и белыми вставками "Найк", джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому известно местонахождение Татьяны, или тех, кто видел ее после 30 апреля, просят сообщить по телефонам: +7 9114076167, +79214552885.

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Комментарии

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кир
2018-05-04 12:54:38
Не виноватая я. Это инстинкт шепчет на ухо, ничего поделать не могу и следую его указаниям.
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