Еще одну несовершеннолетнюю ищет полиция Петрозаводска

По теме
Загрузка...
Девушка раньше неоднократно уходила из дома.
Отделом уголовного розыска ОП №1 УМВД Петрозаводска разыскивается несовершеннолетняя Татьяна В., 2002 года рождения, которая 30 апреля ушла из дома по улице Кондопожской и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. Неоднократно ранее уходила из дома.
На вид 16 лет, рост 170 см, глаза карие, волосы русые до плеч.
Была одета в куртку спортивную фиолетового цвета с зелеными и белыми вставками "Найк", джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.
Всем, кому известно местонахождение Татьяны, или тех, кто видел ее после 30 апреля, просят сообщить по телефонам: +7 9114076167, +79214552885.
По теме
Выбор читателей
27.04.2018, 11:33
27.04.2018, 14:11
01.05.2018, 11:20
01.05.2018, 12:50
02.05.2018, 09:39
Аналитика
03.05.2018 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
03.05.2018 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
Сегодня 10:09
Частная жизнь
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
Медиа
Новое
Сегодня 12:18
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии