Еще одну несовершеннолетнюю ищет полиция Петрозаводска

Девушка раньше неоднократно уходила из дома.

Отделом уголовного розыска ОП №1 УМВД Петрозаводска разыскивается несовершеннолетняя Татьяна В., 2002 года рождения, которая 30 апреля ушла из дома по улице Кондопожской и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. Неоднократно ранее уходила из дома.

На вид 16 лет, рост 170 см, глаза карие, волосы русые до плеч.

Была одета в куртку спортивную фиолетового цвета с зелеными и белыми вставками "Найк", джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому известно местонахождение Татьяны, или тех, кто видел ее после 30 апреля, просят сообщить по телефонам: +7 9114076167, +79214552885.