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Еще с девяти улиц Петрозаводска ночью вывезут снег

Новости. Общество
16:58, 20 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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В ночь с 20 на 21 января планируется вывоз снега из разных районов города.

По сообщению администрации Петрозаводска, сегодня ночью специализированная техника будет работать в Октябрьском районе, на Перевалке, Голиковке и в центре города.

Снег планируют вывозить с улиц Пушкинской, Ленинградской, Чапаева, Антикайнена, «Правды», Маршала Мерецкова, с Октябрьского проспекта, набережной Варкауса и Лососинского шоссе.

В мэрии напомним, что к уборке города в январе, помимо ООО «ТехРент», дополнительно привлекли силы ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ООО «Евробетон», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна.

Ранее глава Карелии пообещал выделить 153 млн рублей на «удар по снежным массам» в Петрозаводске.

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Комментарии

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Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-20 17:06:51
либерасты, яблочники очень недовольны
кир
2022-01-20 17:16:37
Паниковский Михаил Самюэльевич, им лучше, когда всем хуже. :)
Гость
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