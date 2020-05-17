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Еще шесть человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
09:06, 18 Мая 2020
фото: © depositphotos.com
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Число госпитализированных с пневмонией в республике увеличилось с 1 апреля до 390 пациентов.

По данным оперштаба Карелии, шесть человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.  Летальных исходов не зарегистрировано.

С 1 апреля в больницы с пневмонией попали уже 390 пациентов, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее в Минздраве Карелии рассказали, как в республике хоронят умерших от пневмонии и коронавируса.

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