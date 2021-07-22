Еще 10 талантливых школьников Карелии смогут отправиться в «Артек» бесплатно

Стартовал конкурсный отбор во всероссийский детский центр «Артек» на десятую смену, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Карелия получила квоту на смену № 10 «Морская феерия в Артеке» — 10 бесплатных путевок для детей от 8 до 17 лет включительно. Смену проводят с 23 августа по 13 сентября.

Для участия в конкурсе на получение путевки в детский центр необходимо зарегистрироваться в АИС «Путевка» на сайте, заполнить профиль и загрузить в систему достижения ребенка. Конкурс продлится до 5 августа

Дополнительная информация для родителей и детей-участников программ МДЦ «Артек» представлена на сайте Центра.

Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути следования к МДЦ «Артек» и обратно осуществляется за счет родителей.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 8 (814-2) 76-29-61, а также по ссылке.

Ранее Карелия получила 15 бесплатных путевок в «Артек».