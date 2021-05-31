Еще одна трасса в Карелии стала федеральной

Автомобильная дорога Р-21 «Кола» - Пяозерский - граница с Финляндской Республикой получила с 1 июня федеральный статус.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, назвав получение федерального статуса для трассы в 157 км в Лоухском районе одним из важнейших событий текущего года по развитию инфраструктуры Карелии.

«Конечно, мы шли к этому событию, одновременно понимая и наличие юридических оснований для такого статуса, и в то же время осознавая сложность его достижения в силу малонаселенности прилегающей к дороге территории, отсутствия крупных значимых предприятий. Уверен, помогли и придание территории особого статуса Арктической зоны, в том числе экономической, и наши планы по развитию севера республики, включая трансграничный туризм (есть у кого-то ещё вопросы по значимости туризма для нашего поступательного движения вперёд?). Используя новый статус дороги и перспективы ее ремонта по федеральным нормативам, мы немедленно приступаем к формированию новой концепции развития севера Карелии», — сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поздравил жителей Лоухского района с появлением новой федеральной трассой. Он отметил, что содержание дороги по федеральным нормативам уже в ближайший год должно улучшить ее качество, но главные изменения начнут происходить через 3-5 лет после проведения проектирования реконструкции и ремонта дороги.

«Надеюсь, основные работы на дороге по приведению ее в нормативное состояние начнутся именно в эти сроки», — пишет руководитель республики.

Ранее Артур Парфенчиков пообещал, что проблемный участок федеральной трассы под Петрозаводском будет отремонтирован раньше срока.