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Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:26, 06 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Число жертв COVID-19 В Карелии увеличилось до 322.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 6 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались 61-летний мужчина и 58-летняяженщина, в Госпитале для ветеранов войн умер 71-летний житель Олонца Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 322 жителей Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 106 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, восемь человек в тяжелом состоянии.

Всего инцифицированных в Карелии насчитывается 41536 человек.

Выздоровели за сутки еще 107 человек. Выписаны по выздоровлению уже 37538 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6727,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2931 случай, по Северо-Западу – 5177.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков с 8 марта смягчил ограничительные меры, введенные ранее в связи с коронавирусом.

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Комментарии

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Вася
2021-03-06 11:31:23
потерпеть, потерпеть, а потом в рай.
ПлачУ и ПлАчу
2021-03-06 10:59:48
А где считают умерших без сопутствующих? оказывается их в два раза больше. А ночную алкоторговлю коррумпированные депутаты продвигают невзирая. Так клиенты могут кончиться.
Вася
2021-03-06 11:33:39
ПлачУ и ПлАчу, А ПОТОМ НА ШЕЮ НАРОДУ СЕЛИ ПОДНИМАТЕЛИ с КОЛЕН
Гость
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