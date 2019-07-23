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Новости. Криминал
12:55, 23 Июля 2019
фото: Артем Геодакян/ТАСС

Еще три члена банды из Петрозаводска пойдут под суд за незаконное обналичивание 3,8 млрд рублей

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Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в ходе которой четверо жителей Петрозаводска обналичили 3,8 миллиарда рублей, сообщает ведомство.

"Заместитель прокурора Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью", - говорится в сообщении.

Перед судом предстанут трое жителей Петрозаводска. Уголовное дело в отношении четвертого обвиняемого выделено в отдельное производство и было направлено в суд ранее.

По версии следствия, организатор преступной группы вместе с двумя жительницами Петрозаводска и еще одним соучастником с 01.01.2014 по 14.11.2017 без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляли в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.

Членами организованной преступной группы было создано более 140 фирм-однодневок.

В результате был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых доход преступной группы в виде комиссионного вознаграждения составил не менее 308,8 млн рублей.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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Павел
2019-07-23 14:46:58
Сажать таких людей не надо,они могут пригодиться в другой деятельности,а тюрьма "воспитает" из них уже настоящих негодяев...
кир
2019-07-23 13:41:00
Только казнить, сердобольные наши.
Гость
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