В Петрозаводске жулики заработали 308 млн рублей на фирмах-однодневках

Преступная группа создала более 140 "фирм-однодневок", сообщили в прокуратуре Карелии.

Организованная преступная группа, в состав которой входил обвиняемый, в период с 1 января 2014 года по 14 ноября 2017 года без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники заранее разработали план совершения преступления, распределили свои функции при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла.

В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.

В ходе реализации заранее спланированной преступной схемы с целью осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы было создано более 140 "фирм-однодневок".

В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых "клиентов" был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 млрд 860 млн рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.