Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано за последние сутки в Карелии

Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в республике, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки зарегистрировано три смерти от COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 568.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из них заболевших — 57, средней тяжести — 14, тяжелых пациентов нет.

В стационарах с коронавирусом находится 350 человек, включая 6 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47780 человек, в том числе 4450 детей.

За сутки выздоровели еще 64 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 46014 человек.