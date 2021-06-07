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Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано за последние сутки в Карелии

Новости. Общество
09:28, 08 Июня 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в республике, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки зарегистрировано три смерти от COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 568.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из них заболевших — 57, средней тяжести — 14, тяжелых пациентов нет.

В стационарах с коронавирусом находится 350 человек, включая 6 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47780 человек, в том числе 4450 детей.

За сутки выздоровели еще 64 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 46014 человек.

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Комментарии

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Вепс
2021-06-08 11:42:02
Люди, делайте прививки.
User
2021-06-08 12:11:57
Вепс, а они помогают? Где официально подтвержденные результаты клинических исследований? Погуглите статью "Операция «Э»" в "Новой газете" ("Столица" ссылку на нее не пропустит"), там всё русским по белому написано.
кир
2021-06-08 11:38:18
Три-два каждые сутки. В чью пользу?
Вепс
2021-06-08 11:45:03
кир, в пользу пофигизма. Некоторые считают, что они бессмертные. Печальная статистика говорит об обратном.
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