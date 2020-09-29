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Охотники убили трех волков, держащих в страхе жителей поселков Карелии

Новости. Общество
11:56, 30 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Жители Медвежьегорского и Пудожского районов с охотинспекторами добыли волков, беспокоивших жителей поселков, сообщили в Минприроды Карелии.

Жители поселка Челмужи Медвежьегорского района жаловались на появление волков в поселке. Охотничьи инспекторы выезжали на место и обследовали территорию вокруг поселка.

Они нашли тропы, по которым волки подходили к населенному пункту, установили фото-ловушки. 20 сентября недалеко от поселка в урочище Шойвана добыли двух волков.

Еще одно обращение было от жительницы поселка Кубово Пудожского района. Представитель общества охотников и рыболовов также добыл волка, беспокоившего жителей поселка.

В дальнейшем, при образовании устойчивого снежного покрова, охотпользователями добыча волков будет продолжена.

Охота  в настоящий период открыта. За добытого волка в общедоступных охотугодьях охотнику выплатят 10 тысяч рублей и дадут возможность первоочередного права получения разрешения на добычу лося.

Минприроды Карелии обращает внимание, что зачастую местные жители сами провоцируют выходы диких животных к домам. Хищники приходят на запах неубранного урожая. На придомовых территориях отсутствуют заборы, другие ограждения.

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды по телефону +7(921) 222-05-25, прямой линии лесной охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80 или по телефону 112.

Ранее в Карелии волки загрызли собак.

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