Охотники убили трех волков, держащих в страхе жителей поселков Карелии

Жители Медвежьегорского и Пудожского районов с охотинспекторами добыли волков, беспокоивших жителей поселков, сообщили в Минприроды Карелии.

Жители поселка Челмужи Медвежьегорского района жаловались на появление волков в поселке. Охотничьи инспекторы выезжали на место и обследовали территорию вокруг поселка.



Они нашли тропы, по которым волки подходили к населенному пункту, установили фото-ловушки. 20 сентября недалеко от поселка в урочище Шойвана добыли двух волков.



Еще одно обращение было от жительницы поселка Кубово Пудожского района. Представитель общества охотников и рыболовов также добыл волка, беспокоившего жителей поселка.



В дальнейшем, при образовании устойчивого снежного покрова, охотпользователями добыча волков будет продолжена.



Охота в настоящий период открыта. За добытого волка в общедоступных охотугодьях охотнику выплатят 10 тысяч рублей и дадут возможность первоочередного права получения разрешения на добычу лося.



Минприроды Карелии обращает внимание, что зачастую местные жители сами провоцируют выходы диких животных к домам. Хищники приходят на запах неубранного урожая. На придомовых территориях отсутствуют заборы, другие ограждения.



Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды по телефону +7(921) 222-05-25, прямой линии лесной охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80 или по телефону 112.



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