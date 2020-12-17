Еще три жителя Петрозаводска стали жертвами коронавируса

За минувшие сутки число умерших от COVID-19 в Карелии увеличилось до 136.

За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась 88-летняя женщина, в Больнице скорой медицинской помощи – 66-летняя женщина, а в Центре паллиативной помощи – 63-летний мужчина. Все трое – жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 136 человек.

Напомним, накануне в Карелии был подтвержден один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице умерла 64-летняя жительница Петрозаводска.