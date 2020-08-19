Еще у трех женщин в Карелии обнаружили коронавирусную инфекцию

Сегодня в Костомукше три пациентки межрайонной больницы получили положительные ответы на сданные ранее тесты на COVID-19.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы Костомукши, сегодня пришли результаты анализа мазков: у трех женщин выявлена коронавирусная инфекция: две жительницы Костомукши и одна женщина из поселка Боровой, приехавшая в Костомукшу к родственникам.

Проводится выявление и обследование контактных лиц.

Ранее сообщалось, что всего в Карелии заболело коронавирусом 2803 человек.