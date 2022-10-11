«Если в стране чего-то не случится»: турбизнес Карелии спрогнозировал приток туристов на Новый год

Туристические компании Карелии ожидают большой приток туристов в преддверии и после Нового года.

Об этом представители отрасли рассказали RATA-news.

«Практически стопроцентно продались туры в эти числа января, хотя раньше именно их было сложнее реализовать. В первую очередь уходит зимний отдых, а праздничные даты, видимо, начнут бронировать позднее», — сказала RATA-news директор компании «Калева тур» Ия Богоявленская.

В компании «Русский север» аналогичная ситуация — новогодний праздник востребован меньше, чем год назад, бронируют преимущественно январские каникулы. По оценкам директора Петра Берникова, говорить об увеличении турпотока пока не приходится, но и о снижение речь не идет — объемы находятся на уровне прошлого года. «Туристы ждут дат поближе к Новому году, когда уже точно прояснится, есть ли возможность и настроение поехать. Такая же ситуация и у коллег», — говорит он.

Как правило, чаще всего в Карелию приезжают жители Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году активно поехали из Краснодара и Сочи, на Новый год из этого региона тоже есть заказы. Интересуются экскурсионкой, а базы отдыха и отели с хорошим сервисом и стоимостью традиционно бронируют напрямую. Туры запрашивают на 3-4 дня, в пакет обычно не включают новогодний банкет. Трехдневный заезд с проживанием в «четверке» с завтраком стоит в пределах 17-18 тысяч рублей без учета дороги. «Бывает, что рекомендуем компаниям из двух-трех семей самостоятельно бронировать гостиницы или апартаменты, а на себя берем экскурсионное и транспортное обслуживание», — заметил Берников.

Как отметила Ия Богоявленская, в этом году стоимость туров в целом не изменилась, «цены такие же высокие, как и раньше». Эксперт считает, что спрос для второй половины ноября ничем не отличается от предыдущих лет, уже продано около 70% запланированных объемов. Остальные места будут реализованы в начале декабря. Востребованы сборные групповые туры на 3-4 дня, насыщенные экскурсиями, а также активностями — это, прежде всего, снегоходы и хаски. «На Новый год всегда в спросе классическая программа. Бронируют из Москвы, Питера, много заявок приходит из Екатеринбурга», — сказала она.

В то же время в компании «Лукоморье» сообщили о значительном повышении тарифов на проживание, некоторые отели дали цену в 2-3 раза выше обычной. Транспорт и экскурсионные расценки выросли не больше, чем это происходит ежегодно. Но продажи на Новый год не останавливаются, объемы соответствуют прошлогодним показателям. Как и всегда в этот период, спросом пользуются индивидуальные туры и вип-отдых, сообщила директор Мария Ярошевич.

В петрозаводском отеле «Карелия» предложили цены предыдущего Нового года — стоимость двухместного номера с видом на озеро составляет 6 тысяч рублей с завтраком. Практически весь номерной фонд на высокие зимние даты забронировали еще летом, в том числе блоки мест под свои праздничные программы заранее выкупили операторы.

«Места забронированы с 30-процентной предоплатой, но все готовы доплатить вовремя. Пока отмен не ожидаем, если, конечно, в стране не случится чего-то непредвиденного. Если номера все же освобождаются, к примеру, операторы отдают часть мест в свободную продажу, они улетают, как горячие пирожки. А сразу после окончания зимних каникул от турфирм начнут поступать заявки уже на следующий Новый год», — подчеркнула генеральный директор отеля Виктория Жаркова.

По ее словам, сейчас обострился транспортный вопрос — на пиковые даты сложно приобрести железнодорожные билеты, скорее всего, туристы воспользуются авиарейсами.