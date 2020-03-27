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Есть ли у вас сбережения на случай длительной самоизоляции? (ОПРОС)

Новости. Общество
16:20, 01 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Карелии с 1 апреля введен режим всеобщей самоизоляции.

Глава Карелии подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике. Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. На улицу можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Отметим, что всеобщая самоизоляция введена до окончания режима повышенной готовности, установленного из-за угрозы заболевания коронавирусом, то есть ограничительные меры имеют открытую дату, неизвестно, когда завершатся.

"Столица на Онего" интересуется у своих читателей: Есть ли у вас сбережения на случай длительной самоизоляции?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
prostor
2020-04-01 17:20:37
У многих , у большинства, этих сбережений нет! Люди живут от зарплаты до зарплаты. У людей дети, ипотеки, кредиты, а еще еды нужно купить, за ЖКХ заплатить, если нужные меры не будут приняты, через неделю работодатели не смогут закрыть арендные выплаты и будут вынуждены из-за этого ЧП закрывать свои бизнеса, а это тысячи увольнений и скатывание общества в еще более глубокую яму! Поэтому будет целесообразно арендодателям дать арендаторам возможность не платить за аренду! Взамен государство должно дать арендодателям какие-то поддерживающие их меры! Этим нужно заниматься сейчас
Пенсионер
2020-04-01 16:42:42
Являюсь пенсионером нынче, из-за болезней и дальнейших проблем со здоровьем,потерял подработку,не смог платить по кредитам,
теперь высчитывают пол пенсии, остаётся 7100р. :-на ЖКХ и лекарства ,на еду копейки, порадовал всё что можно, помощи ждать не от куда, может хоть короновирус заберёт?
sergo
2020-04-01 18:48:21
Пенсионер, сначала наберут кредитов. Потом ныть начинают.
Чеслав
2020-04-01 18:02:03
Пенсионер,
Держитесь, отлично Вас понимаю, жаль что сам не богатый, но при случае помогу, ведь от наших наворовавших миллиардеров помощи разумеется не дождетесь, они нынче "Сбербанк пилят" ,да "Роснефть"...
Вася
2020-04-01 17:27:59
Пенсионер, Хочешь,и тебя обнулим?
кир
2020-04-01 16:52:12
Пенсионер, твои проблемы. Зачем влез в кредиты, когда о боге думать надо?
тетка
2020-04-01 22:32:12
кир, ну ты совсем козел бесчувственный.
David
2020-04-01 21:34:47
кир, Тебе о нем только и остается думать!
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