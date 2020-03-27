Есть ли у вас сбережения на случай длительной самоизоляции? (ОПРОС)

В Карелии с 1 апреля введен режим всеобщей самоизоляции.

Глава Карелии подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике. Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. На улицу можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Отметим, что всеобщая самоизоляция введена до окончания режима повышенной готовности, установленного из-за угрозы заболевания коронавирусом, то есть ограничительные меры имеют открытую дату, неизвестно, когда завершатся.

"Столица на Онего" интересуется у своих читателей: Есть ли у вас сбережения на случай длительной самоизоляции?

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