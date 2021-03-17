Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске на ремонт 8 улиц планируют потратить около 490 млн рублей 20
17.03.2021 16:29
За просмотром телепередач пенсионерка в Карелии не заметила, как спасатели взломали дверь в ее квартире 5
17.03.2021 15:54
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
Новое
Сегодня 10:30
Бывшая жительница Петрозаводска рассказала, как уехала в США и работает в NASA 25
Сегодня 08:05
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда 24
17.03.2021 21:15
Выбравшаяся из бедности с помощью интимных снимков девушка показала новое фото
17.03.2021 23:30
Житель Карелии проверил свой лодочный гараж и пошел за помощью в полицию
17.03.2021 18:40

Невероятно: три ДТП на одном участке дороги произошло в Петрозаводске с разницей в полчаса (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:04, 18 Марта 2021
фото: © кадры из видео
Загрузка...

На Древлянке в час пик произошло сразу три аварии, одна из них с участием троллейбуса.

Сегодня около 9 утра на Древлянском кольце произошло сразу три ДТП, которые попали в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Судя по видео, сначала автомобиль, двигавшийся по внешней стороне кольца с Лососинского шоссе на Лесной проспект в сторону Кукковки, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с машиной, двигавшейся перед ним.

Затем менее чем через 10 минут столкновение произошло почти там же между троллейбусом и легковым автомобилем с соседней полосы.

И еще буквально через 20 минут на том же самом месте, где произошло второе ДТП, два легковых автомобиля разыграли сценарий первой аварии.

Между двумя первыми ДТП на одном участке дороги прошло 9 минут 20 секунд, а всего на три аварии на одном и том же месте потребовалось чуть более получаса! Как замечают в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", это новый рекорд в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-18 12:13:51
ЕКХ :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 11:50
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 2
Сегодня 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»