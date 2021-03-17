Невероятно: три ДТП на одном участке дороги произошло в Петрозаводске с разницей в полчаса (ВИДЕО)

На Древлянке в час пик произошло сразу три аварии, одна из них с участием троллейбуса.

Сегодня около 9 утра на Древлянском кольце произошло сразу три ДТП, которые попали в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Судя по видео, сначала автомобиль, двигавшийся по внешней стороне кольца с Лососинского шоссе на Лесной проспект в сторону Кукковки, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с машиной, двигавшейся перед ним.





Затем менее чем через 10 минут столкновение произошло почти там же между троллейбусом и легковым автомобилем с соседней полосы.

И еще буквально через 20 минут на том же самом месте, где произошло второе ДТП, два легковых автомобиля разыграли сценарий первой аварии.

Между двумя первыми ДТП на одном участке дороги прошло 9 минут 20 секунд, а всего на три аварии на одном и том же месте потребовалось чуть более получаса! Как замечают в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", это новый рекорд в Петрозаводске.