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06:40, 13 Сентября 2019
фото: Сгоревшая баня в СНТ "Театр"/ фото Столица на Онего

"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)

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Очевидцы пожара в Прионежском районе Карелии, где погиб пожилой мужчина и 6-летний ребенок получил смертельные ожоги, рассказали подробности трагического происшествия.

В садоводческом товариществе "Театр", что находится в Прионежском районе Карелии, 30 августа произошел страшный пожар, унесший жизни двух человек – 80-летнего мужчины и 6-летнего мальчика.

Как рассказали "Столице на Онего" дачники из СНТ "Театр" - очевидцы происшествия, принимавшие участие в тушении пожара, все случилось внезапно: "Взрывы были это точно".

По словам соседей, хозяину дачи было уже 80 лет – "старый был, еле ходил".

"Жена его умерла в прошлом году, - рассказали дачники. – Эта женщина была подруга жены, приехала с внуком из Кондопоги помогать. Мы их не знаем. Мальчика один раз только видели. Это был не его дедушка. Они приехали второй или третий раз. По-моему, месяц назад до этого были".

Вечером в пятницу, 30 августа, произошел пожар в бане. По словам соседей, они услышали сильный хлопок и подумали, что взорвался газовый баллон.

"Скорее всего, там бензин был, - размышлял дачник. - Взрывы были это точно. Допустим, если я в бане и что-то загорелось, я же понимаю, что горит, - выбегу. А тут получилось так, что они оба обгорели сильно. Это должно быть внезапно. Мальчик только вскрикнул. И она (бабушка) бежит. Мы не видели, как все произошло. То ли растапливали печь, то ли спичку чиркнули. Их обоих внезапно обожгло огнем. Там пять канистр пожарные выкидывали из бани. Они и взорвались. Мы до пожарных полчаса тушили, угол поливали из шланга. Насосик у нас маленький, но хотя бы лес сберегли, чтобы дальше не пошло. Дача-то в лесу стоит. А потом пожарные подскочили. Сразу залили все. Там тело на месте пожара нашли. А пацаненок и не пытался никого вытащить. Он только выбежал, его почти сразу увезли в больницу. Когда баня только загорелась, его уже в больницу увезли".

Как пояснили дачники, канистры с бензином в этом товариществе есть почти у всех, так как на участках нет электричества – все работает на генераторах.

"Нет у нас ни электричества, ни воды – до озера километр идти, - пояснил мужчина. – У нашего соседа тоже генератор был и насос был. Все было. Баня большая была, он ее еще 50 лет назад строил".

По предположению соседей, в предбаннике пенсионер как раз и хранил канистры. По стечению обстоятельств, по их мнению, это и могло стать причиной пожара, унесшего две жизни.

В МЧС Карелии происшествие не комменируют, Следком проводит проверку.

Как сообщалось ранее, 30 августа в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

Ребенок был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи спасали его жизнь.  А 3 сентября мальчика транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Десять дней доктора боролись за жизнь ребенка, но спасти малыша не удалось. 9 сентября Святослав скончался.

Похороны мальчика пройдут 13 сентября в Кондопоге.

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