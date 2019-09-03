ВИДЕО: Мальчика из Петрозаводска с ожогами 90% тела отправили спецбортом на лечение

Борт МЧС вылетел из Петрозаводска, он доставит шестилетнего мальчика в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Ребенка будут транспортировать в сопровождении врачей Центра "Спас" и родителей. Я уверен, что при помощи опытных специалистов он быстро пойдет на поправку и скоро вернется домой. В прошлом году нижегородским медикам удалось за два месяца поставить на ноги 15-летнего подростка из Ингушетии, получившего 90% ожогов тела от взрыва при неосторожном обращении с огнем", - написал Парфеников на своей официальной странице "ВКонтакте".

Напомним, 30 августа в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

Ребенок был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи спасали за его жизнь.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.