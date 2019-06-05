Ветеран Великой Отечественной войны пришел в суд по иску судебных приставов Карелии о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа".

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов, который не раз устраивал в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, не способных снести торговую пристройку "Невский пассаж" к дому, где проживает ветеран, пришел 5 июня в городской суд. Бакинов решил своими глазами увидеть, как суд будет рассматривать заявление управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа".

"Это издевательство государства над нами никак не закончится!", - заявил ветеран "Столице на Онего".

Напомним, еще в сентябре 2013 года суд карельской столицы постановил снести наземную часть пристройки к жилому дому на проспекте Александра Невского, а в апреле 2014 года Верховный суд республики оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу "Невского пассажа" до сих пор никто не приступил.

Более того, в феврале 2016 года бывший главный судебный пристав России, а ныне глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Спустя еще год Парфенчиков распорядился передать исполнительное производство в отношении "Невского пассажа" в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. С тех пор, как сообщила в суде начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления ФССП по Республике Карелия Ольга Баронова, карельские судебные приставы выполняли лишь поступавшие из Москвы поручения, а сами материалы этого производства оказались в российской столице.

О том, как начался процесс, читайте в материале "Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж".