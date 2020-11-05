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"Это потеря для республики": глава Карелии выразил соболезнования родным архитектора Куспака

Новости. Общество
08:20, 06 Ноября 2020
фото: © Музей-заповедник "Кижи"
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Артур Парфенчиков почтил память ушедшего из жизни бывшего главного архитектора столицы Карелии, главного архитектора музея-заповедника "Кижи" Владислава Куспака.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост в соцсети, в котором принес соболезнования родным и близким Владислава Куспака, скончавшегося после тяжелой болезни.

"Много лет Владислав Николаевич работал в проектной организации "Карелпроект", был главным архитектором Петрозаводска. Он вызывал уважение своим отношением к делу, профессионализмом, стремлением сделать нашу республику красивее, интересней, сохраняя при этом ее уникальность. Бережно относился к историко-культурному наследию Карелии, запечатленному в памятниках деревянного зодчества. Владислав Николаевич работал над реконструкцией Национальной библиотеки, музея "Кижи", другими проектами. Его заслуги были признаны не только в нашей республике, но и на всероссийском уровне, а также за рубежом. Владислав Николаевич скончался после тяжелой продолжительной болезни. Уход такого профессионала – это потеря для республики. И невосполнимая утрата для родных людей", - написал Парфенчиков.

Владислав Куспак ушел из жизни пятого ноября. Куспак скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Он проходил лечение в больнице.

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