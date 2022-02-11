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«Этот человек перевернул мою жизнь»: спикер парламента Карелии поздравил с днем рождения легендарного доктора

Новости. Общество
09:41, 13 Февраля 2022
фото: страница Элиссана Шандаловича Вконтакте

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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил с днем рождения знаменитого доктора Анатолия Зильбера.

Текст поздравления опубликован на странице спикера Вконтакте.

«Анатолий Петрович — личность уникального масштаба. Имя легендарного доктора Зильбера стало символом преданности профессиональному долгу и беззаветного служения людям. Выдающийся учёный, талантливый педагог и наставник умеет вселить в своих последователей любовь к профессии врача. И когда меня спрашивают, почему в моем служебном кабинете висит портрет доктора Зильбера, по-моему, и так все понятно, ведь когда-то этот человек перевернул мою жизнь. Я был уверен, что стану хирургом, но хватило лишь одной его лекции, чтобы принять важнейшее на тот момент для меня решение — стать анестезиологом-реаниматологом», — написал Элиссан Шандалович.

Он признался, что восхищается своим учителем.

«Желаю Вам, глубокоуважаемый Анатолий Петрович, сохранять силу духа, оставаться таким же энергичным и увлечённым человеком. Крепкого Вам здоровья!», — добавил председатель парламента.

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