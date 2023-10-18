Эвакуация прошла в крупнейшей школе Карелии

Сообщение о заложенном взрывном устройстве пришло в школу № 55 Петрозаводска.

Сегодня, 20 октября, были эвакуированы учащиеся и педагоги крупнейшей школы Карелии. В общеобразовательную школу № 55 пришло сообщение о минировании учреждения.

Как рассказала нашему изданию директор школы Римма Ермоленко, сообщение поступило сегодня утром. Часть детей — младшие классы — были эвакуированы в детские сады № 5 и № 8, старшие классы были отправлены домой.

В настоящее время на месте работают правоохранители, в том числе кинологическая служба, обстоятельства происшествия выясняются.