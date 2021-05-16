Евгений Ульянов объяснил, почему КПРФ настаивает на отмене повышения пенсионного возраста

В России после «пенсионной реформы» идет снижение уровня жизни пенсионеров - главное оправдание повышения пенсионного возраста оказалось ложью, отметил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов.

Депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов отмечает, что сегодня имеет место не рост, а снижение уровня жизни пенсионеров. Это следует даже из официальных статистических данных. Уже совершенно очевидно, что главное оправдание «пенсионной реформы» оказалось неправдой.

«Средний размер пенсий по старости в России - 15,8 тыс. руб. Подавляющее большинство пенсионеров – это беднейшие слои населения. Особенно ярко это прослеживается на примере нашей Карелии. Инфляция для бедных напрямую зависит от уровня цен, и, если опережающими темпами дорожают продукты и лекарства, значит, для пенсионеров цены выросли значительно выше официального индекса», - заявил Евгений Ульянов.

Исследовательский холдинг «Ромир» изучил рост цен за 2020 год на самые востребованные продукты: хлеб, сосиски, сливочное масло, помидоры, мясо, сыр, рыбу, молоко, яйца, вареную колбасу, овощи и фрукты, сметану, творог и ряд других. В целом продуктовую инфляцию за 2020 год «Ромир» оценил в 14%. А по информации Росстата, только за первые два месяца 2021 года цены на картофель, морковь и огурцы взлетели на 15-16%, помидоры – на 21%, лук – на 10,2%, капусту – на 6,7%. А что с лекарствами? Например, столь востребованный сейчас бромгексин подорожал на 5,7%. Цены на проезд в общественном транспорте выросли на 3-5,5%. Напомним, что в Петрозаводске проезд в маршрутках подорожал в марте сразу на 4 рубля.

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексированы на 3,4%. При этом, даже по данным Росстата, рост цен в феврале в пересчете на год составил 5,7%. Таким образом, апрельская прибавка не компенсирует инфляцию и будет моментально съедена ростом цен.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обещал, что повышение пенсионного возраста принесет российским пенсионерам такую прибавку, что они смогут ни в чем себе не отказывать и даже путешествовать в свое удовольствие. Этого не произошло. На самом деле в процессе повышения пенсионного возраста (до 2028 года) «пенсионная реформа», как подсчитали эксперты, ограбит россиян на 10,2 трлн рублей.

«В Фонде национального благосостояния накоплено 13,5 трлн рублей. Еще 44,3 трлн рублей составляют валютные резервы России. То есть у государства есть все финансовые возможности, чтобы возвратить и сохранять установленный советской властью возраст выхода на пенсию», - сказал Евгений Ульянов.

Именно поэтому КПРФ настаивает на снижении пенсионного возраста до прежних значений и считает, что Пенсионный фонд России как ненужный посредник между государством и получателями пенсий должен быть ликвидирован. Выплачивать пенсии можно и нужно напрямую из государственного бюджета, как это делалось в СССР до 1990 года. Тем самым будут сэкономлены значительные средства, уходящие сейчас на содержание самого Пенсионного фонда.