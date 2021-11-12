Евгений Ульянов: «Так бывает, когда все общество включается в борьбу»

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, который передал подписи жителей республики против QR-кодов в Государственную Думу, прокомментировал снятие скандального законопроекта с рассмотрения.

В минувшую пятницу лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов побывал в Москве, в Государственной Думе, где передал подписи против QR-кодов, собранные в нашем регионе.

Несколько тысяч подписей жителей Карелии против федеральных законопроектов о введении QR-кодов у депутата Заксобрания нашей республики Евгения Ульянова приняла депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Подписавшиеся под обращением жители Карелии считают, что законопроекты о введении QR-кодов нарушают права и свободы граждан России, закрепленные в Конституции, и противоречат федеральным законам. Они вводят сегрегацию в обществе, сеют социальную рознь, разделяя людей на привитых и не привитых.

Нина Александровна Останина довела позицию проживающих в Карелии российских граждан до сведения руководства Госдумы и депутатов парламента.

Как стало известно в понедельник, 13 декабря, законопроект о введении QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения.

«Я считаю это нашей общей победой. Так бывает, когда все общество включается в борьбу, - прокомментировал Евгений Ульянов. - Цели достигаются. Каждый человек должен понять, что его единичный голос сам по себе никакой роли не сыграет. Но когда его голос вливается в один общий поток с другими голосами - создаётся та сила, которая способна влиять на политические процессы в стране. Именно так произошло с антиконституционным законопроектом о QR-кодах на транспорте».

Как рассказал Евгений Ульянов, он стал свидетелем того, как в Государственную Думу привезли подписи из других регионов России.

"КПРФ за короткий срок собрала по стране 2 миллиона подписей против QR-кодов, - пояснил Евгений Ульянов. – И я рад, что в этом потоке голосов возмущения есть и голос активных, неравнодушных граждан из Карелии. Антинародные инициативы всколыхнули всех, такого не было со времен пенсионной реформы. Мы чувствуем эту массовую поддержку и будем продолжать борьбу".

Напомним, что фракция КПРФ в Государственной Думе выступает категорически против введения QR-кодов. Такой же позиции придерживаются депутаты-коммунисты в Заксобрании Карелии – на прошлой неделе Евгений Ульянов, Сергей Андруневич, Андрей Монастыршин и Сергей Гыбин высказались против одобрения законопроектов.