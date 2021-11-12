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Евгений Ульянов: «Так бывает, когда все общество включается в борьбу»

Новости. Политика
18:30, 13 Декабря 2021

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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, который передал подписи жителей республики против QR-кодов в Государственную Думу, прокомментировал снятие скандального законопроекта с рассмотрения.

В минувшую пятницу лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов побывал в Москве, в Государственной Думе, где передал подписи против QR-кодов, собранные в нашем регионе.  

Несколько тысяч подписей жителей Карелии против федеральных законопроектов о введении QR-кодов у депутата Заксобрания нашей республики Евгения Ульянова приняла депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Подписавшиеся под обращением жители Карелии считают, что законопроекты о введении QR-кодов нарушают права и свободы граждан России, закрепленные в Конституции, и противоречат федеральным законам. Они вводят сегрегацию в обществе, сеют социальную рознь, разделяя людей на привитых и не привитых.

Нина Александровна Останина довела позицию проживающих в Карелии российских граждан до сведения руководства Госдумы и депутатов парламента.

Как стало известно в понедельник, 13 декабря, законопроект о введении QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения.

«Я считаю это нашей общей победой. Так бывает, когда все общество включается в борьбу, - прокомментировал Евгений Ульянов. - Цели достигаются. Каждый человек должен понять, что его единичный голос сам по себе никакой роли не сыграет. Но когда его голос вливается в один общий поток с другими голосами - создаётся та сила, которая способна влиять на политические процессы в стране. Именно так произошло с антиконституционным законопроектом о QR-кодах на транспорте».  

Как рассказал Евгений Ульянов, он стал свидетелем того, как в Государственную Думу привезли подписи из других регионов России.

"КПРФ за короткий срок собрала по стране 2 миллиона подписей против QR-кодов, - пояснил Евгений Ульянов. – И я рад, что в этом потоке голосов возмущения есть и голос активных, неравнодушных граждан из Карелии. Антинародные инициативы всколыхнули всех, такого не было со времен пенсионной реформы. Мы чувствуем эту массовую поддержку и будем продолжать борьбу".

Напомним, что фракция КПРФ в Государственной Думе выступает категорически против введения QR-кодов. Такой же позиции придерживаются депутаты-коммунисты в Заксобрании Карелии – на прошлой неделе Евгений Ульянов, Сергей Андруневич, Андрей Монастыршин и Сергей Гыбин высказались против одобрения законопроектов.

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Комментарии

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zanoza
2021-12-13 20:37:57
Оно и понятно, что глас народа-это великая сила. Хватит уже молчать!
Изя
2021-12-13 21:15:51
zanoza, вместе на борьбу пойдём , Ульянова с киром с собой возьмём , кашу варить будут ))) :)
zanoza
2021-12-13 21:23:35
Изя, кира не возьмём, он зануда :)
Zim
2021-12-13 20:27:15
«Простота хуже воровства».
« Дурака не выучишь».
«Дурака никакими лекарствами не вылечишь».
Изя
2021-12-13 20:25:05
Есть ещё нормальные люди , не потерявшие честь и совесть , в депутатах . Ульянову и Ко Респект !!!))) :)
Беня
2021-12-13 20:24:07
Они вводят сегрегацию в обществ - ну, то есть апартеид, только не по цвету, а то коду. О чем и речь :)
Иван
2021-12-13 19:20:52
Хорошие оказались люди- местные коммунисты , про единоросов такого и близко не скажешь .
nae
2021-12-13 19:09:18
Надо полностью снимать вопрос о введении qr кодов, а не только на транспорте.
Кот кира
2021-12-13 18:42:27
Молодцы! Хоть здесь издевательство над людьми временно прекратили!
кир
2021-12-13 19:59:27
Кот кира, не верю ни одной партии и нашему человеку, в частности. Чего взял такой ник? Чтобы позлить моего кота? У меня авторское право. :)
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