Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России

Запрет будет действовать на все самолеты, включая частные.

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала она. По словам фон дер Ляйен, этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных.