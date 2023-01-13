«Езда без правил»: водители возмущены организацией движения в центре Петрозаводска

Жители Петрозаводска считают крайне неудачной схему движения, которую ввели из-за ремонт моста на улице Антикайнена.

Читатели «Столицы на Онего» просят власти города принять срочные меры по наведению порядка с организацией движения автотранспорта на участках от улицы Антикайнена, пересечение с улицей Красной, улицы Красной в направлении улицы Анохина (пересечение) и от улицы Анохина до проспекта Ленина.

«В так называемые часы „пик“, особенно с 17.00 до 19.00, движение происходит практически без соблюдения правил дорожного движения, — пишут в редакцию водители. — Видимо, специалисты ГИБДД по организации дорожного движения решили, что, развесив через каждые 20-30 метров знаки, регулирующие движение, вопрос будет решен сам по себе. Пусть сами попробуют проехать перекресток улиц Анохина и Красная! Может, тогда что-нибудь более разумное придет им в голову. Знаки попросту никто не принимает во внимание, все мастерство водителя определено словом „проскочить“».

По словам наших читателей, многорядное движение на данном участке сейчас отсутствует, так как водители игнорируют запрещающие знаки парковки. На участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Красной ежедневно безнаказанно стоит 8-10 автомашин.

«Въезд с улицы Анохина на проспект Ленина в левом направлении запрещен указателями „прямо“, чтобы попасть к университету, торговому комплексу „Центральный“ и далее вниз по улице Красной, нужно проехать вокруг огромное расстояние», — сетуют водители.

Напомним, что мост через реку Неглинка на улице Антикайнена закрыли 2 января на капитальный ремонт.

«Непростая для горожан история. Всем нам предстоит пережить некоторые трудности, связанные с объездами и обходами перекрытой магистрали, признался глава Петрозаводска Владимир Любарский. — Но ремонт моста необходим, это ясно. Он был построен в начале 60-х. Жизнь сильно изменилась — трафик увеличился в десятки, если не в сотни раз. Под современные нагрузки переправа попросту не рассчитана».