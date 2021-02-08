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Facebook будет удалять информацию о вакцинации от COVID-19, которую сочтет ложной

Новости. Общество
19:10, 09 Февраля 2021
фото: pixabay.com/ru
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К ней отнесут такие утверждения, что коронавирус был создан человеком, что вакцины неэффективны, опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм.

Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании, пишет ТАСС.

"По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм", - говорится в сообщении.

Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, но затем компания планирует распространить его и на другие страны.

Проводимая технологическими гигантами модерация контента оказалась в центре внимания в начале года, когда ряд крупнейших соцсетей заблокировал аккаунты Дональда Трампа, ограничив возможности его общения со сторонниками. В середине января Twitter временно заблокировал доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V". Позднее компания объяснила свои действия необходимостью защиты учетной записи из-за возможного взлома.

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