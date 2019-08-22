Подписаться
Новости. Общество
19:40, 22 Августа 2019
фото: © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты

Загрузка...

Наргиз больше не будет исполнять на концертах хиты, написанные для нее Максимом Фадеевым.

Продюсер официально запретил певице использовать его композиции, и теперь его экс-подопечная намерена выступать с новой программой, пишет "Российская газета". 

"Песни, автором которых является Фадеев, всем вам известные "Ты моя нежность", песни, входящие в альбом "Шум сердца", мне исполнять запрещено правообладателем. В новой программе этих песен вы не услышите", – написала исполнительница в своем Instagram.

Она подчеркнула, что контракт с лейблом MALFA уже расторгнут, а в туре, который начнется в октябре, поклонники услышат новую программу и новый альбом – над ними Наргиз и ее команда сейчас работают.

Сам Максим Фадеев разгоревшийся в начале августа скандал так и не прокомментировал, однако от представителей лейбла прозвучала информация о том, что певица часто выходила на сцену нетрезвой и продюсер от нее "устал". Представители Наргиз усмотрели в этом попытку испортить репутацию артистки.

Продюсерский центр MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта еще в середине июля. Из-за этого часть концертов, намеченных на август, были отменены.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
15.08.2019, 12:08
Девочка из Карелии стала "звездой" тунисского телевидения
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 5
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 1
Сегодня 15:05
Лопатка не для соседа 9
Сегодня 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:35
Без политики
Адреналин в крови
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
архив чтиво

Медиа

День Государственного флага в Петрозаводске 2019
Сегодня 17:13
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»