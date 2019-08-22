Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты

Наргиз больше не будет исполнять на концертах хиты, написанные для нее Максимом Фадеевым.

Продюсер официально запретил певице использовать его композиции, и теперь его экс-подопечная намерена выступать с новой программой, пишет "Российская газета".

"Песни, автором которых является Фадеев, всем вам известные "Ты моя нежность", песни, входящие в альбом "Шум сердца", мне исполнять запрещено правообладателем. В новой программе этих песен вы не услышите", – написала исполнительница в своем Instagram.

Она подчеркнула, что контракт с лейблом MALFA уже расторгнут, а в туре, который начнется в октябре, поклонники услышат новую программу и новый альбом – над ними Наргиз и ее команда сейчас работают.



Сам Максим Фадеев разгоревшийся в начале августа скандал так и не прокомментировал, однако от представителей лейбла прозвучала информация о том, что певица часто выходила на сцену нетрезвой и продюсер от нее "устал". Представители Наргиз усмотрели в этом попытку испортить репутацию артистки.

Продюсерский центр MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта еще в середине июля. Из-за этого часть концертов, намеченных на август, были отменены.