ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства.

Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

По его словам, покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.

"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, – это нормальное явление для рыночной экономики", – сказал он.

Цыганов также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на картельный сговор.

Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица – на 9,7%) вызвано активным развитием этого сектора, пояснил чиновник.

Он отметил, что благодаря этому Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов.

"В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого годов радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу", – рассказал замглавы ФАС.

Однако, по его словам, эта ситуация продолжаться бесконечно не может – компании должны отдавать долги, которые взяли на развитие производства.

"Вообще в убыток себе никто работать не собирается", –подытожил Цыганов.