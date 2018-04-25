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Новости. Общество
21:05, 25 Апреля 2018

ФАС предлагает устанавливать на смартфоны российское ПО

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Установка отечественного программного обеспечения на смартфонах и планшетах может стать обязательной, такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба.

В список продуктов для обязательной установки могут попасть такие стандартные приложения как почта, аудиопроигрыватель, браузер и многие другие, пишут "Известия".

Согласно сообщению, размещенному на сайте антимонопольной службы, многие пользователи жалуются на приложения, которые нельзя удалить с планшета или смартфона.

"Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить, он должен также быть предложен потребителю. Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков в плане конкуренции с цифровыми гигантами", — отмечают в ФАС.

По словам представителей ведомства, владельцы смартфонов должны иметь возможность полностью удалять предустановленные приложения, кроме программ, которые необходимы для правильной работы устройства.

Специалисты антимонопольной службы также заявили, что появившаяся ранее в СМИ информация о предложении удалить со всех мобильных телефонов продукты Google и Apple и заменить их российскими аналогами, является некорректной.

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