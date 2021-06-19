Федеральные СМИ сообщили, что и в каких регионах теперь нельзя без справки о прививке, в том числе в Карелии

Из-за роста заболеваемости COVID регионы стали вводить обязательную вакцинацию.

При этом начинают появляться ограничения для тех, кто прививку не сделал. Где появились «бесковидные зоны» и какие сферы они затронут — разбирался РБК.

Москва

- Получить плановую медицинскую помощь в больницах можно будет только после вакцинации. Это требование не распространяется на страдающих рядом болезней (онкология, гематология), а также на тех, у кого есть противопоказания.

- Посетить некоторые столичные рестораны в ночное время смогут только получившие прививку. Известно, что в эксперименте с «ковид-свободными ресторанами» примут участие сначала три заведения.

- Прийти на личный прием к мировым судьям смогут только привитые от COVID-19.

- Ректоры столичных вузов рекомендовали пускать на очные занятия в новом учебном году только привитых студентов. Также предоставить можно справку о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Санкт-Петербург

Власти обязали госучреждения вакцинировать 65% сотрудников. На мероприятия численностью более 75 человек разрешили пускать только с отрицательным тестом на COVID, лимит по числу посетителей — 500. Вузам рекомендовано стимулировать студентов к вакцинации.

Ленинградская область

Принять участие в массовых мероприятиях в так называемых красных зонах региона (туда входят Тихвинский, Гатчинский, Сланцевский, Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и город Сосновый Бор) возможно только для вакцинированных. У всех участников должны быть на руках справки о полной вакцинации или отрицательный тест, который был сделан максимум трое суток назад.

Калининградская область

Принимать участие в «деловых мероприятиях» можно только привившимся или людям с отрицательным тестом на COVID-19. Для таких мероприятий установлено ограничение — не больше 150 человек.

Карелия

- Для карельских сотрудников органов исполнительной власти введен особый режим работы. В кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинированный работник.

- На массовые мероприятия «предлагается допускать» при наличии справки об отрицательном анализе на COVID-19.

Севастополь

Справки потребуются и для туристов, приезжающих в Севастополь. С таким предложением выступил глава региона Михаил Развожаев. По его инициативе без сертификата или документа о перенесенном заболевании нельзя будет остановиться в гостиницах.

В Севастополе в ближайшее время введут ряд ограничительных мер, касающихся публичных мероприятий, работы общепита и туристического сектора, сообщил губернатор. Если они не помогут улучшить ситуацию, в регионе могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных групп, сказал 19 июня глава города Михаил Развожаев.

Каки ограничения введены для Тульской области, Башкирии, Нижегородской области, Ивановской области, Хабаровском крае, Сахалине, читайте здесь.