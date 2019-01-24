Федеральным льготникам увеличат выплаты

С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг, сообщает ПФР.

С 1 февраля на 4,3% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты. В Карелии получателями такой выплаты являются 73 тысячи федеральных льготников – это инвалиды, ветераны ВОВ и ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие.

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