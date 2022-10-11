Фейковые полицейский и банкир выманили у двух пенсионерок из Карелии почти миллион рублей

Телефонные мошенники лишили пожилых жительниц Петрозаводска почти миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию с заявлением о пропаже 445 тысяч рублей обратилась 80-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к её сбережениям. Чтобы обезопасить деньги, требовалось их обналичить, а затем перевести на другой, «безопасный счет». Петрозаводчанка выполнила все указания и только потом сообразила, что отправила почти полмиллиона рублей неизвестно кому.

Аналогичным образом обманули 75-летнюю жительницу столицы Карелии. Ей звонили якобы из банка и сообщили, что на её имя кто-то оформил кредит. Чтобы заблокировать несанкционированную операцию, женщина самостоятельно оформила кредиты в двух финансовых организациях, а затем перевела заемные более 430 тысяч рублей на чужой счет.

По обоим фактам мошенничества завели уголовные дела.