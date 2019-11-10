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Новости. Общество
11:23, 10 Ноября 2019
фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov

Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась

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Руководители Минзрава Карелии посетили поселок Коткозеро Олонецкого района, где многодетная фельдшер со скандалом написала заявление об увольнении.

Заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Сергей Седлецкий 9 ноября совершил рабочий выезд в Олонецкий район.

В рамках визита Сергей Седлецкий побывал в поселке Коткозеро, где вместе с главой сельского поселения Надеждой Рубец пообщался с жителями, оценил организацию медицинской помощи населению и условия для проживания специалиста ФАПа.

Встретиться с фельдшером ФАПа, которая ранее написала заявление об увольнении, не удалось, так как она выехала за пределы поселка. Сергей Седлецкий осмотрел служебное жилье, предоставленное медицинскому работнику. Это двухкомнатная благоустроенная квартира в хорошем состоянии. Как рассказала Надежда Рубец, фельдшеру предлагалось и другое жилье, но она от него отказалась. Пока семья фельдшера проживает в квартире, которую выбрала самостоятельно, но в любое время может переехать в служебную квартиру, закрепленную за ФАПом.

Специалисту выплачены "подъемные" в размере полмиллиона рублей, компенсируется стоимость аренды жилья.
Со слов главного врача ЦРБ, фельдшер написала заявление об увольнении, но в течение двух недель у нее еще есть возможность изменить это решение и остаться работать в поселке. Администрацией сельского поселения и Олонецкой ЦРБ будет направлено обращение в администрацию Олонецкого района, с тем чтобы социальные службы оказали помощь семье, если она находится в трудной жизненной ситуации.

Напомним, многодетная Светлана Корешкова приехала с семьей из Иркутска в Карелию и устроилась работать фельдшером в поселке Коткозеро Олонецкого района. Но на минувшей неделе приняла решение уволиться, высказав в соцсети претензии к властям Карелии.

Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.

Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении.

По словам гаввврача Олонецкой ЦРБ Надежды Кюршуновой, трагедии из-за увольнения данного фельдшера не ожидается. Летом Корешкова не работала полтора месяца – брала отпуск за свой счет в связи с переездом. Последние три недели она также отсутствовала, на этот раз в связи с жилищными проблемами.

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Комментарии

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новый
2019-11-10 11:35:08
Отловить, изъять подъемные и отправить обратно в Иркутск. Депутатишка был прав, когда про ушлых говорил.
Гость
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