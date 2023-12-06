Ферма в Кондопожском районе получила знак «Сделано в Карелии»

Сертификацию прошли сразу два продукта, которые выращивают на ферме.

В паблике Министерства экономического развития рассказали об успешном развитии агробизнеса в Кондопожском районе. На семейной ферме Юлии Петровой «Красная речка» выращивают клубнику и мяту, а также собирают мед.

Вести дело бывает непросто. Лето 2021 года запомнилось всем аномальной жарой, а сезон 2023-го – затяжными дождями и холодным июлем. Чтобы не потерять урожай, решения приходилось принимать очень быстро. Несмотря на сложности, фермеры любят свое дело и готовы к нововведениям. Так, этим летом они успешно попробовали выращивать мяту. В следующем году собираются выращивать 11 видов этой пряной травы.

«Это семейное дело. Выращиваем и производим только то, что любим сами. Основные работы выполняем самостоятельно, работников привлекаем только на ягодный сбор и на полевые работы», – рассказывает Юлия Петрова.

Продвижению агробизнеса предпринимательницы из Кондопожского района помогает карельский Центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемому по решению Президента России Владимира Путина.

Благодаря содействию Центра «Мой бизнес» Республики Карели мята прошла сертификацию, и теперь фермеры могут использовать знак «Сделано в Карелии» для ее продвижения. Клубника фермы ранее также получила право на использование знака. В будущем Юлия планирует получить разрешение и на мед. При поддержке центра ферма принимала участие в различных ярмарках, получила софинансирование маркетинговых, консультационных услуг и помощь в регистрации товарного знака.

Кроме того, благодаря гранту Минсельхоза Карелии ферма закупила оборудование, необходимое для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и для ее переработки.