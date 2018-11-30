Фермеру в Карелии грозит штраф за вырытые на участке котлованы

На фермерском участке в Ялгубе были обнаружены котлованы, нарушающие почвенный слой, сообщили в Россельхознадзоре.

Основанием для проверки послужили результаты проведенного в сентябре рейда, в ходе которого были выявлены нарушения земельного законодательства.

На участке были обнаружены котлованы, вырытые вдоль границы с внутрихозяйственной дорогой. Глубина котлованов составила 1 м, ширина – 9,1 м.

Плодородный слой почвы, смешавшийся с глиной, был ссыпан около котлованов. Общая площадь нарушенного почвенного слоя составила 4729 кв м, в результате этот участок выведен из сельскохозяйственного оборота.

Также во время осмотра земельного участка были отобраны образцы почвы и отправлены в ФГУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория". Было установлено, что эти показатели снижены.

Владельцу участка грозит штраф в размере 25-50 тысяч рублей.