Фестиваль бега пройдет в Петрозаводске 1 сентября

В День знаний на стадионе "Юность" стартует традиционный "Километр здоровья", чообщили в администрации Петрозаводска.
Фестиваль городского бега будет проводиться с соблюдением противоэпидемиологических правил.
Старт первого забега запланирован на 18 часов. Электронная регистрация на мероприятие закрывается 31 августа в 14 часов.
Расписание забегов будет опубликовано за день до события в группе "Километр здоровья", номер выдаётся непосредственно перед стартом.
Напомним, первый в условиях пандемии фестиваль городского бега состоялся 31 июля. Мероприятие собрало более 100 участников разных возрастов и прошло согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
Организаторами фестивали выступили - Дирекция спортивных сооружений, СШОР №3, Карельская региональная федерация легкой атлетики, Молодежный парламент республики, КРО ОГФСО "Юность России".
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