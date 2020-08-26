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Фестиваль бега пройдет в Петрозаводске 1 сентября

Новости. Спорт
17:20, 27 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В День знаний на стадионе "Юность" стартует традиционный "Километр здоровья", чообщили в администрации Петрозаводска.

Фестиваль городского бега будет проводиться с соблюдением противоэпидемиологических правил.

Старт первого забега запланирован на 18 часов. Электронная регистрация на мероприятие закрывается 31 августа в 14 часов.
Расписание забегов будет опубликовано за день до события в группе "Километр здоровья", номер выдаётся непосредственно перед стартом.

Напомним, первый в условиях пандемии фестиваль городского бега состоялся 31 июля. Мероприятие собрало более 100 участников разных возрастов и прошло согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Организаторами фестивали выступили - Дирекция спортивных сооружений, СШОР №3, Карельская региональная федерация легкой атлетики, Молодежный парламент республики, КРО ОГФСО "Юность России".

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