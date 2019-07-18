Фестиваль чая откроется 20 июля на набережной в Петрозаводске

В субботу, 20 июля, в Петрозаводске на набережной Онежского озера состоится Фестиваль чая.

На фестивале производители из Китая и России представят разные виды чая и сопутствующую продукцию – сладости, выпечку, мед, рецепты вкусных и полезных чаев, а также чайную посуду, сделанную современными карельскими гончарами и керамистами. Попробовать и приобрести все это можно будет на ярмарке-продаже. Благодаря выставке-презентации чайных традиций двух стран все желающие смогут погрузиться в атмосферу традиционного чаепития Карелии и увидеть, как проходит сложнейшая китайская чайная церемония.

Для гостей праздника самодеятельные творческие коллективы представят интерактивные программы. На праздничной сцене пройдет большая концертная программа с выступлениями в разных стилях и жанрах – от фольклора до современной танцевальной музыки. В театрализованной церемонии открытия фестиваля примут участие артисты Карелии и солист Пекинской государственной оперы Ли Сяофэн.

Это событие стало возможным благодаря развитию сотрудничества Карелии и китайской провинции Фуцзянь и появилось по инициативе главы Карелии.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.