Фестиваль ecoFest Ruskeala в Карелии соберет около 1 тысячи человек из разных стран

На территории горного парка "Рускеала" 29 июня состоится уникальный международный семейный экоФестиваль, сообщили в Минспорта Карелии.

Организаторы подготовят много сюрпризов участникам, в том числе сложный беговой трек на ранее не использовавшейся как спортивный объект локации. Крутые подъемы и спуски, каменный грот с мистической атмосферой, фундаментальные трубы Рускеальского мраморного завода откроют второе дыхание у участников забега на пути к заветной финишной черте.

Также в программу фестиваля включены заплывы на открытой воде 750, 1,5 тысячи и 3 тысяч метров в акватории Рускеальского мраморного каньона Ruskeala Swim, авторская гонка на SUP-бордах.

В мероприятии примут участие 1000 участников из 7 стран мира, свыше 35 субъектов России и 107 городов.



В 2018 году мероприятие признано лучшим событийным мероприятием России в области спорта и попало в национальный календарь событий.