Фестиваль спорта ecoFest Ruskeala получил Гран-при Всероссийской премии Russian Event Awards

Карельский проект признан "Лучшим туристическим событием в области спорта" в финале Всероссийской премии в области событийного туризма – Russian Event Awards 2019.

В минувшие выходные в Самаре стали известны имена победителей престижной премии. Эксперты и жюри оценили свыше 240 проектов, которые прошли в финал по итогам региональных конкурсов. Карелия была представлена в двух номинациях – "лучшее туристическое событие в области спорта" с проектом III Международный фестиваль спорта ecoFest Ruskeala от организаторов проекта KareliaSportFest и лучшая туристическая рекреационная зона с проектом "Горный парк Рускеала".

Команда проекта KareliaSportFest получила Гран-при REA, обойдя в финале "Московский спорт в Лужниках", с презентацией которого выступил известный телеведущий Дмитрий Губерниев.

В Минспорте республики напомнили, что фестиваль ecoFest Ruskeala стал первым в линейке мероприятий элитной лыжной серии любительских марафонов Russialoppet, которая до недавних пор считалась только зимней. С 2019 года ecoFest Ruskeala открыл историю летней эпохи легендарной серии. И именно в финале REA на одном подиуме оказались два проекта этой серии – Карелия и Самарский лыжный марафон "Сокольи горы". Через 3 месяца в Карелии пройдет IV Международный фестиваль лыжных видов спорта KareliaSkiFest, который также входит в ТОП-5 лучших лыжных мероприятий серии Russialoppet.

Напомним, в этом году более тысячи спортсменов из семи стран мира и 37 регионов России участвовали в необычных соревнованиях фестиваля ЕcoFest Ruskeala в Горном парке "Рускеала". Бег, плавание, гонки с собаками и авторская гонка на SUP-бордах продолжалиь почти 12 часов подряд.