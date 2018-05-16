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Новости. Культура
08:05, 16 Мая 2018

Фестиваль в парке "Рускеала" станет двухдневным

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В Карелии 24 и 25 августа пройдет фестиваль "Рускеала Симфони", сообщает региональное правительство.

Мероприятия фестиваля представили на совещании с туроператорами, которое провел глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочего визита в Сортавалу.

"В течение светового дня гостей фестиваля ждет насыщенная программа – выступления оперных звезд, театральные постановки, выставка событийных проектов России. Завершит мероприятие яркий фейерверк", - говорится в сообщении.

По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, на одной площадке состоятся выступления оперных звезд из России, Аргентины, Китая, Финляндии, нескольких джазовых коллективов, Валаамского хора. Вторая площадка представит театральные постановки, на третьей будет организована выставка событийных проектов России, в ходе проведения которой будет выбран лучший проект страны.

Туристов будет ждать парковка на 700 автомобилей и 30 автобусов. Будет организован трансфер из Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Сортавалы. Продажа билетов начнется с 15 июня.

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