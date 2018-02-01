Февральские метели придут в Карелию в пятницу

О погоде на 2 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу ожидается облачная погода.

Временами пройдет снег, метель. Ветер восточный умеренный.

Ночная температура составит -12, -14 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке -6, -8.

В районах Карелии также будет облачно. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов пройдет снег, местами сильный. В отдельных районах метель.

Ветер восточных направлений умеренный.

Ночью -10, -15, местами похолодает до -22, на юго-западе -6,-11 градусов.

Днем ожидается -6, -11, местами до -16, по южным районам днем местами до -4 градусов.