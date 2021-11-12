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Фигурант коррупционного дорожного скандала в Карелии объявлен в розыск

Новости. Криминал
14:00, 27 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Петрозаводский суд принял решение об аресте обвиняемого в коррупции при ремонте карельских дорог Игоря Чичина и объявил его в розыск.

Поскольку обвиняемый в семи коррупционных преступлениях хозяин дорожной фирмы «Ремстройкомплект» из Санкт-Петербурга Игорь Чичин, по мнению суда, сознательно уклоняется от явки на заседания, суд изменил ему подписку о невыезде на заключение под стражу и объявил его в розыск.

24 ноября судья петрозаводского городского суда Роман Парамонов, который сейчас рассматривает резонансное уголовное дело питерского бизнесмена Игоря Чичина — хозяина фирмы «Ремстройкомплект», в 2015–2017 годах отвечавшей за ремонт и содержание дорог Карелии, принял беспрецедентное для республиканской Фемиды решение. Он изменил проживающему в Ленинградской области Игорю Чичину меру пресечения — подписку о невыезде на заключение под стражу и объявил его в розыск. При этом рассмотрение уголовного дела бизнесмена судом приостановлено на неопределенный срок.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-27 15:38:35
Свалил побыстрее, незаменимый наш.
Вася
2021-11-27 15:29:12
А так называемые низы он устраивает "стабильностью",
Вася
2021-11-27 15:28:29
Ведь "коня на переправе не меняют".
Гость
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