Фигуры "ветряков" начали устанавливать в Петрозаводске

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На аллее Энтузиастов специалисты приступили к установке кинетических фигур, сообщает мэрия.
"Подрядчик устанавливает кинетические фигуры "Ветряк" и устраивает газоны. Ранее рабочие отсыпали на объекте пешеходные дорожки и площадки, а также установили скамейки и урны", - говорится в сообщении.
Благоустройство аллеи Энтузиастов реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Средства на проект выделены из городского и регионального бюджетов. Также весомый вклад в финансирование внесли жители карельской столицы.
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