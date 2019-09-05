Фигуры "ветряков" начали устанавливать в Петрозаводске

На аллее Энтузиастов специалисты приступили к установке кинетических фигур, сообщает мэрия.

"Подрядчик устанавливает кинетические фигуры "Ветряк" и устраивает газоны. Ранее рабочие отсыпали на объекте пешеходные дорожки и площадки, а также установили скамейки и урны", - говорится в сообщении.

Благоустройство аллеи Энтузиастов реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Средства на проект выделены из городского и регионального бюджетов. Также весомый вклад в финансирование внесли жители карельской столицы.