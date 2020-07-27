Филиал Медколледжа планируют открыть в одном из городов Карелии

Минздрав республики проводит работу по уменьшению дефицита медицинских работников среднего звена в учреждениях здравоохранения.

Так, Минздравом Карелии организован приём абитуриентов на 2020-2021 учебный год. В этом году планируется принять 300 абитуриентов: 250 - на бюджетные и 50 - на внебюджетные места на 4 специальности – "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Фармация" на базе среднего полного образования и "Сестринское дело" на базе основного общего (9 классов) и среднего полного образования (11 классов).

В центральных районных больницах организованы группы очно-заочного обучения для желающих получить среднее медицинское образование по специальности "Сестринское дело".

Такие группы работают в Медвежьегорской, Олонецкой, Пудожской и Сортавальской центральных районных больницах. В ближайшее время группа обучения специалистов появится в Кеми.

В настоящее время Минздравом планируется создание филиала Медколледжа в Костомукше, обучение будет проходить в очной форме.

Все эти меры помогут значительно уменьшить дефицит среднего медицинского персонала в медицинских организациях республики.