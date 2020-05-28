Филиал Офтальмологического центра Карелии в Кондопоге прекращает работу

Как стало известно "Столице на Онего", с 29 мая в Кондопоге закрывается оборудованный по последнему слову техники офтальмологический кабинет.

По словам учредителя клиники, предпринимателя из Литвы Олега Ковригина, проект государственно-частного партнёрства в части развития первичной медико-санитарной помощи по офтальмологическому профилю в районах Карелии свернут, несмотря на то, что кабинет был очень популярен у жителей Кондопоги – на прием к врачу записывались от 50 до 100 человек в день, и получали высококлассную помощь специалистов бесплатно, в рамках территориальной программы ОМС.

За время работы в Кондопоге филиал принял несколько тысяч пациентов – все они получили высококвалифицированную офтальмологическую помощь, и поэтому возникшая ситуация, когда кабинет не сможет в дальнейшем продолжить работу, стала неожиданной плохой вестью. Как оказалось, причиной явилось то, что в Кондопоге начался параллельный офтальмологический прием пациентов в поликлинике ЦРБ, что сделало нерациональной работу частного предприятия, вложившего немалые средства в ремонт и оборудование помещения.

Подробнее о работе и закрытии офтальмологического кабинета в городе бумажников читайте в материале "Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи".