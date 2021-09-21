Фильм из Карелии завоевал диплом международного фестиваля

Карельский фильм покорил жюри и завоевал специальный диплом «За профессиональное воплощение и популяризацию финно-угорского стайла» на фестивале визуальных искусств в Коми.

Как сообщили в Министерстве культуры Республики Карелия, специальный диплом «За профессиональное воплощение и популяризацию финно-угорского стайла» получил фильм «Kozittu» на VII Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж», проходившем в Сыктывкаре с 14 по 18 сентября.

Фестиваль «Туйвеж» («Перекресток») объединил режиссеров, операторов, художников-мультипликаторов и фотографов из 25 регионов России и зарубежных стран. Это смотр и конкурс современного визуального искусства финно-угорских народов, существующий в Республике Коми с 2009 года. Его название символизирует пересечение родственных культур, близких по духу людей, разнообразной палитры самобытного визуального творчества.

Короткометражный игровой фильм «Kozittu» был создан в рамках проекта «Лаборатория Северного дизайна» Национальным музеем Республики Карелия в коллаборации c петрозаводским брендом «Дизайн и ремесла» в феврале — марте этого года. Впервые он был представлен во время акции «Модный показ» в программе «Карельский дизайн-марафон». Автор идеи и продюсер фильма — Евгения Маккоева, ассистент продюсера и сценарист — Валерия Бюлер, операторская работа — Максим Волков, фотограф Александр Анин, композитор Алексей Деревлев. В главной роли — Мария Койвестойнен.

Фильм доступен на Youtube-каналах Национального музея Карелии и бренда «Дизайн и ремесла».