Фильм карельского режиссера Владимира Рудака стал победителем IV открытого кинофорума "Шередарь"

Фильм Рудака "Режиссер и муха" занял II место в номинации "Рассказ о благотворительном проекте", сообщили в Минкультуры Карелии.

На минувшей неделе в Москве прошел IV Открытый кинофорум "Шередарь" - образовательная и фестивальная площадка для начинающих и опытных авторов, снимающих теле-, видео- и киноработы на социально значимые темы. Всего на конкурс было прислано около 150 работ, отобрано 38 фильмов.



Из личного аккаунта в соц. сети Владимира Рудака

География участников обширна: от Белоруссии до Екатеринбурга, от Петрозаводска до Владикавказа. Кинофорум проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В этом году конкурсная программа проходила в пяти номинациях:

- "Рассказ о благотворительном проекте" (промо, реклама, социальное видео)

- "Преодоление" (о людях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации)

- "Те, кто рядом" (о людях, помогающих другим преодолевать трудности)

- "За продвижение идеи благотворительности" (телевизионные сюжеты)

- "До 16 и младше" (новая номинация для детей, снимающих социальное видео)

Одним из участников конкурса стал режиссер из Петрозаводска Владимир Рудак. Его фильм "Режиссер и муха" занял II место в номинации "Рассказ о благотворительном проекте". Картина повествует о театральной студии для детей с ограниченными возможностями. Ознакомиться с произведением можно здесь.

Лучшие работы кинофорума "Шередарь" в 2019 году так же можно посмотреть здесь.

Данные киноработы в дальнейшем будут показаны в кинотеатрах разных городов России.