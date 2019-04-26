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Новости. Культура
10:18, 26 Апреля 2019
фото: Владимир Рудак. Фото: Яков Симанов

Фильм карельского режиссера Владимира Рудака стал победителем IV открытого кинофорума "Шередарь"

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Фильм Рудака "Режиссер и муха" занял II место в номинации "Рассказ о благотворительном проекте", сообщили в Минкультуры Карелии.

На минувшей неделе в Москве прошел IV Открытый кинофорум "Шередарь" - образовательная и фестивальная площадка для начинающих и опытных авторов, снимающих теле-, видео- и киноработы на социально значимые темы. Всего на конкурс было прислано около 150 работ, отобрано 38 фильмов.


Из личного аккаунта в соц. сети Владимира Рудака

География участников обширна: от Белоруссии до Екатеринбурга, от Петрозаводска до Владикавказа. Кинофорум проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В этом году конкурсная программа проходила в пяти номинациях:
- "Рассказ о благотворительном проекте" (промо, реклама, социальное видео)
- "Преодоление" (о людях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации)
- "Те, кто рядом" (о людях, помогающих другим преодолевать трудности)
- "За продвижение идеи благотворительности" (телевизионные сюжеты)
- "До 16 и младше" (новая номинация для детей, снимающих социальное видео)

Одним из участников конкурса стал режиссер из Петрозаводска Владимир Рудак. Его фильм "Режиссер и муха" занял II место в номинации "Рассказ о благотворительном проекте". Картина повествует о театральной студии для детей с ограниченными возможностями. Ознакомиться с произведением можно здесь.

Лучшие работы кинофорума "Шередарь" в 2019 году так же можно посмотреть здесь.

Данные киноработы в дальнейшем будут показаны в кинотеатрах разных городов России.

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