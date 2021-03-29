Фильм российского режиссера возглавил прокат в Америке (18+)

За одни только выходные в США фильм "Никто" (18+) сумел окупить около 40% своего бюджета.

Фильм "Никто" (18+) российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Variety.

Отмечается, что ленту хорошо приняли и критики, и зрители. При этом, как уточняет портал, это "солидное, но не звездное начало" — кинотеатры в Лос-Анжелесе и других американских городах только начинают "всерьез открываться".

В международном прокате "Никто" собрал еще 5 миллионов долларов, увеличив мировые сборы до 11,7 миллиона. Бюджет фильма, как напомнил портал, составляет 16 миллионов долларов.

Боевик "Никто" рассказывает историю семьянина, который решил отомстить ворвавшимся в его дом грабителям. Главного героя сыграл Боб Оденкерк. В ленте также снялись Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.

В России и СНГ, по данным портала kinobusiness.com, боевик за выходные собрал 42,4 миллиона рублей.