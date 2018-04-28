Финансирование и сроки ремонта проспекта Ленина в Петрозаводске не определены

Проект реконструкции главного проспекта карельской столицы разрабатывают эксперты, но денежных средств на его реализацию на данный момент не предусмотрено.

В мэрии Петрозаводска заявили об отсутствии финансирования проекта реконструкции проспекта Ленина. Кроме того, для проведения указанных работ не предусмотрены конкретные сроки, сообщают "Вести Карелии".

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